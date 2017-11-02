Meksika'da kesilmiş iki insan başı bulundu
Meksika'nın başkenti Meksiko'da iki kesilmiş insan başı bulunduğu bildirildi.
- AA
Savcılık'tan yapılan açıklamada, Meksiko'nun Zocalo Meydanı'nda siyah poşet içinde kesilmiş halde iki insan başı bulunduğu belirtildi.
Herhangi bir kayıp ihbarı almadıklarını ifade eden yetkililer, kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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