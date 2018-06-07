Meksika'da maden bölgesinde yıkılan barajda kaybolan 7 kişiden 3'ünün cesetlerine ulaşıldı
Meksika'nın kuzeyinde bir maden bölgesindeki atıkların toplandığı barajın yıkılması sonucu sulara kapılarak kaybolan 7 kişiden cesetlerine ulaşılanların sayısı 3'e yükseldi.
- AA
Chihuahua eyaleti yetkilileri, bugün Rio Tinto maden bölgesindeki barajın yıkılması sonucu sulara kapılanlardan 2'sinin daha cesedine ulaşıldığı bilgisini verdi.
Şimdiye kadar 3 cesede ulaşılırken, halen kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Dün yapılan çalışmalarda bir kişinin cesedine ulaşılmıştı.
Barajın yıkılması sonucu yaralanan 2 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
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