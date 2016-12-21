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Meksika'da patlama: 29 ölü, 72 yaralı

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir havai fişek mağazasında yaşanan patlamada en az 29 kişinin öldüğü, 72 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Meksika Federal Polisi, kent merkezine 32 kilometre mesafedeki San Pablito bölgesinde bir havai fişek mağazasında patlama olduğunu açıkladı.

Polis, ilk belirlemelere göre 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 kişinin yaralandığını duyurdu.

Patlama nedeniyle çevredeki binaların zarar gördüğünü de aktaran yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor.

 
 

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