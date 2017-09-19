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Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem oldu

Meksika'nın güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Güney Amerika ülkesi Meksika'da şiddetli bir deprem meydana geldi. İlk ölçümler depremin büyüklüğünü 7.4 olarak belirledi.

Yerin 43 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü Puebla kenti olarak açıklandı.

Puebla kenti, depremin hissedildiği başkent Mexico City’ya 123 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Sosyal medyada, Mexico City'nin bazı bölgelerinde toz ve dumanların çıktığı gözüken videolar paylaşıldı.

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