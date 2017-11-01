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Meksika'da silahlı saldırılar: 12 ölü

Meksika'nın Puebla eyaletinde, yakıt hırsızı çeteler arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı sanılan bir dizi silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

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Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, eyaletin başkenti Puebla'da bir hastanede 3 erkek ve 1 kadının öldürüldüğü bildirildi.

Chachapa banliyösünde 1 kişinin araç kullanırken katledildiğini belirten yetkililer, Amozoc de Mota bölgesinde bir kamyonete binen 2 kişinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

Puebla savcılarından yapılan ayrı bir açıklamada da Tlaltenango bölgesinde sportif bir arazi aracındaki silahlı kişilerin, 5 kişiyi öldürdüğü kaydedildi.

Hayatını kaybeden toplam 12 kişinin rakip yakıt hırsızlık çeteleri arasında çıkan anlaşmazlığın kurbanı olduğu sanılıyor.

Cinayetlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Puebla eyaletinde, temmuz ayında, akaryakıt hırsızlığı yaptığından şüphelenilen iki grup arasında çıkan bir dizi çatışmada 9 kişi ölmüştü.

 

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