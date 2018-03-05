Meksika'da şüpheli çete lideri hastanede öldürüldü

Eyalet polisinden yapılan açıklamada, Karayip kıyısındaki sahil şehri Cancun'daki bir hastanede gardiyan gözetiminde tedavi gören şüpheli Alfonso Contreras Espinoza'nın hastaneye baskın düzenleyen 4 silahlı kişi tarafından öldürdüğü bildirildi.

Olayda Espinoza'yla birlikte ona refakat eden sevgilisinin de öldürüldüğü belirtildi.

Espinoza'nın ruhsatsız silah bulundurma suçlamasıyla hapishanede tutulduğu kaydedildi.

Meksika Körfezi çevresindeki eyaletlerde yasa dışı faaliyetler yürüten Körfez uyuşturucu kartelinin Cancun şehri sorumlusu olduğundan şüphelenilen Espinoza'nın bölgede güç mücadelesine giren diğer suç örgütlerinden batı Meksika kökenli Jalisco eyaleti uyuşturucu karteli üyelerince öldürüldüğü tahmin ediliyor.