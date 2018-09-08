Meksika’da süren kazılarda 166 kişinin cesedine ulaşıldı

Meksika’nın 5 farklı kentinde bir süredir devam eden kazılarda 166 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ceset sayısı 684’e yükseldi. En küçüğü 2 yaşında olmak üzere gizli mezarlardan çıkarılan cesetlerin, ABD’ye kaçmak isteyen ama kartele geçiş ücreti ödeyemeyen göçmenlere ait olduğu bildirildi. Bir ay süren kazılar sonrasında Veracruz Cumhuriyet savcısı, 300 metrekarelik bir alanında 166 kişinin cesedinin bulunduğunu doğruladı. Aynı bölgenin yakınlarında 2010 yılında da 195 ceset çıkarılmıştı. Çıkarılan bu cesetler sonrasında 2006 yılından bugüne kadar 5 farklı kentte toplam 214 gizli mezarda 684 ceset bulunduğu doğrulandı.

Veracruz Cumhuriyet Savcısı Jorge Winckler Ortiz'in başkanlığınca, uzmanlar 30 gün çalıştıktan sonra 200 giysi, 144 kimlik ve kişisel eşyaların bulunduğu yeri kazmaya başladılar. Kalıntıların antropolojik analizinin yapılmasıyla cesetlerin en küçüğünün 2 yaşında bir kız çocuğuna ait olduğu saptandı.