Meksika'da yolcu uçağı düştü

Meksika'nın kuzeyindeki Durango eyaletinde Aeromexico firmasına ait bir yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Eyalet valisi televizyonda, uçağın havalimanına yakın düştüğünü söyledi.

Meksikalı havayolu şirketi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Durango'da bir kaza olduğunu doğruladı.

Aeroméxico ha tenido conocimiento de un accidente en Durango y estamos trabajando para verificar la información y obtener detalles. Siga nuestros canales oficiales de comunicación para mayor información. — Aeroméxico (@Aeromexico) July 31, 2018

Vali Jose Rosas Aispuro, henüz ölü ve yaralı sayısı hakkında resmi bir rakam olmadığını söyledi. İlk resmi açıklamayı yapan Meksika Ulaştırma Bakanı Esparza, uçakta 97 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğunu söyledi. Yerel kaynakların bildirdiğine göre yaralı sayısı 80'i geçti. Kazada henüz ölü olmadığı bildirildi.