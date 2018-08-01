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Meksika'da yolcu uçağı düştü

Meksika'nın Durango kentindeki Guadalupe Victoria Havalimanı'ndan kalkan uçak yaklaşık beş dakika sonra düştü. Havayolu firması detayları öğrenmek için araştırma yaptığını açıkladı.

  • star.com.tr
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Meksika'nın kuzeyindeki Durango eyaletinde Aeromexico firmasına ait bir yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Eyalet valisi televizyonda, uçağın havalimanına yakın düştüğünü söyledi.

Meksikalı havayolu şirketi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Durango'da bir kaza olduğunu doğruladı.

 

Vali Jose Rosas Aispuro, henüz ölü ve yaralı sayısı hakkında resmi bir rakam olmadığını söyledi. İlk resmi açıklamayı yapan Meksika Ulaştırma Bakanı Esparza, uçakta 97 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğunu söyledi. Yerel kaynakların bildirdiğine göre yaralı sayısı 80'i geçti. Kazada henüz ölü olmadığı bildirildi.

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