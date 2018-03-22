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Meksika'da silahlı saldırganlar tarafından ateş açılması sonucu 8 kişi öldüğü, 11 kişi yaralandı

Meksika'da Guanajuato eyaletinde bir sosyal etkinliğe katılan davetlilerin üzerine silahlı saldırganlar tarafından ateş açılması sonucu 8 kişinin öldüğü, 11 kişi yaralandığı bildirildi.

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Aynı eyalette geçtiğimiz ay yaşanan uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmada 14 kişi hayatını kaybetmişti. Mart ayının ilk günlerinde bir başka eyalette ise parçalanmış halde 8 ceset bulunmuştu. Meksika uzun yıllardır uyuşturucu çetelerinin şiddet ve katliam haberleriyle gündeme geliyor.

Savcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Guanajuato eyaletin Purisima del Rincon şehrinde bir sosyal etkinliğe katılanların üzerine silahlı kişiler tarafından ateş açıldı. 

Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. 

Saldırının neden ve kimler tarafından yapıldığının henüz bilinmediği ifade edilen açıklamada, saldırganların kaçtıkları kaydedildi. 

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