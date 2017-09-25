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Meksika'daki depremde ölü sayısı 325'e yükseldi

Meksika'da geçen hafta salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 325'e yükseldiği bildirildi.

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Meksika'da geçen hafta salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 325'e yükseldiği bildirildi.

Ulusal Sivil Savunma Koordinatörü Luis Felipe Puente, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 186'sı başkent Meksiko'da olmak üzere toplam 325 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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