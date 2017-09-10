Meksika'daki depremde ölü sayısı 90'a yükseldi
Meksika'nın güney açıklarında cuma günü meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 90'a yükseldi.
- AA
Meksika'nın güney açıklarında cuma günü meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 90'a yükseldi.
Oaxaca eyaleti valisi Alejandro Murat, depremde kendi eyaletinde yaşamını yitirenlerin sayısının 71'e yükseldiğini belirtirken, yetkililer diğer eyaletlerde 19 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.
Depremde 37 kişinin öldüğü Oaxaca eyaletine bağlı Juchitan bölgesinde, hükümete ait kargo uçaklarının erzak taşıdığı ve askeri birliklerin deprem mağdurlarına yardım malzemeleri dağıttığı bildirildi.
Bazı vatandaşların geceyi sokakta geçirmeye devam ettiği Juchitan'da, bugün erken saatlerde 5,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.
Yerel yetkililer, ülkenin güney sahillerinde yıkıma yol açan cuma günkü depremin ardından farklı büyüklüklerde yaklaşık 800 artçı sarsıntı kaydedildiğini söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.