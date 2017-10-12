Meksika'daki hapishane isyanında ölü sayısı 17'ye yükseldi

Birleşmiş Milletler (BM), Meksika'da bir hapishanede çıkan isyanla ilgili soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

BBC'nin haberine göre, Nuevo Leon eyaletindeki Cadereyta Hapishanesi'nde pazartesi gece geç saatlerde çıkan isyanda ölenlerin sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi.

Haberde, BM'nin, son zamanlarda yaşanan hapishane isyanlarını, "eksiksiz ve teferruatlı" bir rapor hazırlanmasının nedeni olarak gördüğü kaydedildi.

BM açıklamasında, her ikisi de Nuevo Leon eyaletinde olan Topo Chico Hapishanesi'nde 2016'da çıkan isyanda 49 kişinin, Apodaca Hapishanesi'nde 2012'de çıkan isyanda ise 44 kişinin öldüğü hatırlatıldı.

Resmi makamlar da insan hakları örgütleriyle iş birliği yapmaya açık olduklarını bildirdi.

"El Universal" gazetesinin haberine göre, BM açıklamasında, yetkililere, "meydana gelen trajedinin açıklığa kavuşturulması ve mağdurlarla ailelerine adaletli davranılması" çağrısı yaptı.

Ölü sayısı daha önce 13 olarak açıklanmıştı.

Meksiko eyaleti Polis Sözcüsü Aldo Fasci, dün yaptığı açıklamada, ayrı koğuşlarda tutulan çete üyeleri arasında çıkan çatışmada bir mahkumun öldürüldüğünü ve cesedinin yakıldığını ifade ederek, yaklaşık 150 mahkumun isyanı bastırmak için müdahalede bulunan polise saldırdığını, çıkan olaylarda bir polisin ağır yaralandığını vurgulamıştı.

İsyancı mahkumlarla müzakere çabalarının ve polisin ölümcül olmayan silahlar kullanarak isyanı bastırma girişiminin başarısız olduğunu belirten Fasci, güvenlik güçlerinin, gardiyanların ve diğer mahkumların hayatını korumak için ateşli silahlara başvurduğunu kaydetmişti. "Bu kararı almasalardı, çok daha fazla ölü olurdu." diyen Fasci, rehin alınan gardiyanların çatıda tutulduğunu ve dövüldüğünü aktarmıştı.

Hapishanede 4 bin mahkuma karşı 300 gardiyan bulunduğunu dile getiren Fasci, tesisin de mahkumları kontrol altında tutmak için yeterli olmadığını söylemişti.

Aynı hapishanede mart ayında da 4 mahkum, eczanenin kontrolünü ele geçirmişti. Aşırı doz ilaç alan mahkumlar yaşamlarını yitirmişti.