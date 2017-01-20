Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Meksikalı uyuşturucu baronu Guzman ABD'ye iade ediliyor

'El Chapo' (cüce) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın ABD'ye iade edilmek üzere yola çıktığı bildirildi.

  • NEW YORK (AA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meksika Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Guzman'ın avukatları tarafından yapılan ABD'ye iade kararına itirazın Meksika federal mahkemesi tarafından reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, Meksika'nın Ciudad Juarez kentinden bir uçağa bindirilen Guzman'ın, ABD'nin New York şehrine gitmek üzere yola çıktığı bilgisine yer verildi.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Guzman'ın ABD'ye iadesi için Meksika hükümetinin yardım ve desteğinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Meksika'nın en çok aranan insanı olan Guzman, dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü olarak kabul edilen Sinaloa Cartel'in lideri olarak biliniyor.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmıştı. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul Emniyetine roketatarlı saldırı

İstanbul Emniyetine roketatarlı saldırı

Dünyanın en hızlı otomobili tanıtıldı

Dünyanın en hızlı otomobili tanıtıldı

Obama 2922 gün sonra görevini tamamladı

Obama 2922 gün sonra görevini tamamladı

Dağı delip lüks ev yaptı

Dağı delip lüks ev yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA