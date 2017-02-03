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Melania Trump, Beyaz Saray'a dönmeyebilir

ABD medyasında dolaşan bir iddiaya göre Başkan Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, Beyaz Saray’a yerleşmeyebilir.

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ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra verdiği emirle yapılan ilk operasyonda hayatını kaybeden komando William Owens’in naaşını, kızı Ivanka ile birlikte Delaware’daki Dover Hava Üssü’ne giderek karşıladı.
 
First Lady Melania Trump ise 20 Ocak’taki yemin töreninden sonra oğlu Barron’un eğitimini tamamlaması için New York’a dönmüş ve bir daha kamuoyu karşısına çıkmamıştı.
 
US Weekly Dergisi dün, Melania Trump’a yakın isimlere dayandırdığı haberinde, First Lady’nin Barron’ın eğitiminin tamamlamasından sonra da Beyaz Saray’a yerleşmeyebileceğini yazdı.
 

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