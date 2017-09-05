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Merkel: AB, Ekim'de Türkiye ile ilişkileri tartışacak

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Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamada, "Türkiye hızla hukukun üstünlüğünden uzaklaşıyor. Gözaltındaki Almanlardan endişe duyuyoruz. AB, Ekim'de Türkiye ile ilişkileri tartışacak. Bu görüşmelerde müzakerelerin askıya alınması veya sonlandırılmasını da tartışacağız." dedi.

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