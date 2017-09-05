Merkel: AB, Ekim'de Türkiye ile ilişkileri tartışacak
Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamada, "Türkiye hızla hukukun üstünlüğünden uzaklaşıyor. Gözaltındaki Almanlardan endişe duyuyoruz. AB, Ekim'de Türkiye ile ilişkileri tartışacak. Bu görüşmelerde müzakerelerin askıya alınması veya sonlandırılmasını da tartışacağız." dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.