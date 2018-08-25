Merkel: Almanya, Azerbaycan ekonomisinin çeşitlendirilmesine katkı sunmaya hazır

Cumhurbaşkanı Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Aliyev ve Merkel, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Merkel, ziyaretinin iki ülke ilişkilerini müzakere etmek için iyi bir fırsat sunduğunu belirtti.

100. yılını kutlayan Azerbaycan'ın geleneklere sahip bir ülke olduğunun altını çizen Merkel, "Azerbaycan Almanya'nın bu bölgedeki en büyük ve en önemli ticari ortağı. Almanya, Azerbaycan ekonomisinin çeşitlendirilmesine katkı sunmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Merkel, Avrupa'nın enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinde Azerbaycan'ın önemli bir faktör olduğuna dikkati çekerek, Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa'nın enerji temininde büyük rol oynayacağını kaydetti.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun önemine de değinen Merkel, bu hattın bölge ve Avrupa arasındaki ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Merkel, Dağlık Karabağ sorununun çözülmesini istediklerini belirterek, bölgedeki tüm sorunların barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ifade etti.

Aliyev ve Merkel daha sonra Azerbaycanlı ve Alman iş adamlarıyla bir araya geldi. Merkel, temaslarının ardından Azerbaycan'dan ayrıldı.