Merkel, Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 4'lü zirve hakkında açıklama yaptı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Eylül'de Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye liderleri arasında İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladığı zirveyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacakları görüşmede ele alacaklarını belirtti.
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