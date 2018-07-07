Merkel cimriliği Trump’ı çıldırttı

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki yeni NATO karargahında 11-12 Temmuz’da üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek zirve öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Atlantik ittifakını baltalayacak açıklamalarını sürdürüyor. Göreve geldiği ilk günden bu yana Almanya başta olmak üzere üyelerin Atlantik ittifakındaki savunma harcamalarını artırmaya odaklanan Trump, Berlin üzerinden Avrupa’yı hedef aldı.

BİLİYORSUN ANGELA…

Montana eyaletinde düzenlediği mitingde konuşan Trump, Almanya Başkanı Angela Merkel’in hem Rusya’dan korunma isteyip hem de NATO bütçesine beklenen kadar katkıyı sunmamasını eleştirdi. Moskova ile Berlin arasındaki Kuzey Akımı 2 boru hattı anlaşmasını hatırlatan Trump, “Gidip Rusya ile gaz ve petrol anlaşmaları yapıyorlar, Rusya’ya milyarlarca ve milyarlarca dolar ödüyorlar. Rusya’ya karşı kendilerini korunmak istiyorlar, ama gidip milyarlarca dolarlık ödeme yapıyorlar” dedi. GSYİH’sinin sadece yüzde 1’ini NATO bütçesine ayırdığı için Berlin yönetimini eleştiren Trump, “Dedim ki kendisine ‘Biliyorsun Angela (Merkel), garanti edemem ama sizi koruyoruz ve bu sizin için bizim için olduğundan daha büyük anlam taşıyor, zira sizi korumakla bizim ne kadar korunma elde ettiğimiz meçhul” ifadelerini kullandı.

‘TEK ENAYİ BİZİZ’

Taraftarlarına durumu “Bütün hesabı ödeyen enayileriz biz” diye özetleyen ABD Başkanı, tüm Avrupa’yı korumanın masraflarını ABD’nin tek başına üstlenmeye devam etmeyeceği vurguladı: “NATO’ya gidip diyeceğim ki artık faturalarını ödemeniz lazım. Her şeyin icabına ABD bakamaz.”

BERLİN’E ŞANTAJ

Foreign Policy’nin haberine göre, Beyaz Saray, bir süredir 1945’ten beri Almanya’da bulunan askerlerinden 35 binini geri çekmeyi tartışıyor. Pentagon’un sıcak bakılmadığı gelişme, Trump’ın Merkel’e “NATO ödemelerini artır yoksa çekiliriz” şantajı olarak değerlendiriliyor.

İpler Putin’in eline geçecek

Rusya lideri Vladimir Putin’le 16 Temmuz’da gerçekleştireceği baş başa görüşme öncesi Donald Trump’ın ‘Kırım’ın ilhakını tanıyabileceğini’ ima etmesi NATO’nun Avrupalı üyelerinde korkuya neden oldu. İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Slovenya’nın eski NATO Elçisi Tomas Valasek, Avrupalı NATO müttefiklerinin Trump’ın Putin’e taviz vermesinden endişe ettiğini söyledi. “Başkan Trump’ın Kuzey Kore’de Kim Jong-un ile anlaştığı gibi Putin’e e taviz vermesinden korkuluyor” diyen Valasek, Rusya’nın Kırım’ı ilhakı sonrası 2014 yılında kabul edilen ve kıtadaki Amerikan varlığının arttırılmasını öngören Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi’nin iptalinin hayata geçebileceğini ifade etti.