Merkel, gelecek hafta yapılacak AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bir karar almayacaklarını açıkladı

Merkel, yayınlanan haftalık video mesajında, gelecek hafta yapılacak zirvede ele alınacak konulara ilişkin sorularını cevapladı.

"Zirvede, Türkiye ilişkileri de görüşülecek. Türkiye ile yapılan katılım müzakerelerinin kesilmesi için çaba sarf edecek misiniz?" sorusuna Merkel, Türkiye konusunun zirvede görüşülmesini kendisinin sağladığını ifade etti.

AB Komisyonundan Türkiye konusunun da değerlendirildiği bir rapor hazırlanmasını istediklerini belirten Merkel, "Elbette henüz burada bir karar vermeyeceğiz. Ancak Türkiye ile ikili ilişkileri nasıl gördükleri ve gerektiğinde bunlardan nasıl sonuçlar çıkarabileceğimiz konusunda mevkidaşlarımın da görüşlerini dinlemek isterim. Somut kararlar değil, açık bir tartışma bekliyorum." diye konuştu.

AB üyesi ülkelerde iltica ve sığınmacı politikasında büyük görüş ayrılıklarının bulunduğuna dikkati çeken Merkel, bu konuda yükün adil şekilde dağıtılmasından ve AB Sınır Koruma Ajansının (Frontex) güçlendirilmesi gibi önlemler alınmasından yana olduğunu söyledi.

Merkel, İtalya, Yunanistan ve İspanya'dan Avrupa'ya ulaşan sığınmacıların AB ülkelerine dağıtılması konusunun henüz çözülemediğini belirtti.

AB liderlerinin gelecekte hangi konulara ağırlık verileceğini de tartışacaklarına işaret eden Merkel, bu konuda daha önce AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşmalar yaptığını, bunun yanında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un da AB'de değişik konularda daha hızlı sonuçlar elde etmek için çalışma yönteminin iyileştirilmesine ilişkin öneriler sunacağını belirtti.

Merkel, zirvede ayrıca, İngiltere'nin AB'den ayrılması konusunun da ele alınacağını ifade etti.