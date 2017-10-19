Merkel, göçmenler konusunda Türkiye'yi övdü

<p> Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin birliğe göçmenler konusunda istisnai katkıda bulunduğunu söyledi. Merkel, Türkiye’ye ayrılan göçmen fonunun yenilenmesi gerektiğini de ifade etti.</p>
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