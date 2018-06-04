Merkel-Netanyahu görüşmesinde bir grup Netanyahu'yu protesto etti

Netanyahu’nun Merkel ile bir araya gelmesinden önce bir grup gösterici görüşmenin yapılacağı Başbakanlık binasının karşısındaki Federal Meclisin önünde toplandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri sırasında protestocular "Filistin’e özgürlük", "Netanyahu hoş gelmedi" ve “Göreceksin mülteciler dönecek" şeklinde sloganlar attı.

Protestocular Filistin bayrakları ile Gazze sınırında gönüllü hemşirelik yapan ve İsrail askerlerince şehit edilen Rezzan Neccar’ın fotoğraflarının yanı sıra üzerinde "Cennette rahat uyu Rezzan Neccar. Filistin’e özgürlük" yazan pankart taşıdı.

Gösteriye katılan 26 yaşındaki Burhan Yassin, Filistin’de her gün Filistinlilerin öldürüldüğünü ve tutuklandığını belirterek, böyle bir durumda Netanyahu'nun Avrupa'da siyasi liderlerce kabul edilip, görüşmeler yapılmasına Filistinlilerin tepki gösterdiğini belirtti.

Netanyahu’nun Berlin’de daha fazla Filistinliyi öldürmek için para ve silah istemeye geldiğini savunan Yassin, “Bu bir felaket ve kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

Merkel-Netanyahu görüşmesinin sonuna kadar gösteriyi sürdüren protestocular daha sonra olaysız dağıldı.