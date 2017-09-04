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Merkel, Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkmak için AB liderleriyle görüşecek

Merkel, Türkiye düşmanlığında yeni perde açmaya hazırlanıyor. Alman hükümet sözcüsü, Merkel'in Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkmak için Ekim ayında AB liderleriyle görüşeceğini açıkladı.

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Almanya hükümetinden Ankara ile yaşanan gerginliği tırmandıracak bir açıklama daha geldi.
 
Hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, şu anda Türkiye'nin AB'ye üye olabilecek pozisyonda olmadığı belirtilirken, Türkiye'nin üyelik müzakereleriyle ilgili durumun Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak seçimlerden sonra AB düzeyinde tartışılacağı belirtildi.
 
Hükümet sözcüsü, Merkel'in Ekim ayında Türkiye'nin üyelik müzakereleriyle ilgili diğer AB liderleriyle görüşeceğini belirtti. Sözcü müzakerelerin kesilmesi için tüm üye ülkelerin onayının gerektiğini söyledi.

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