Merkel: Türkiye'ye silah satışı tamamen askıya alınmamalı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye silah satışının tamamen askıya alınmaması gerektiğini söyledi.
Angela Merkel, NATO ortağı Türkiye'ye silah ihracının tamamen durmaması gerektiğini söyledi.
Alman NDR kanalına röportaj veren Merkel, Türkiye'ye yönelik daha sıkı bir seyahat uyarısı için bir sebep görmediğini belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.