Angela Merkel, 18 Ağustos’ta Berlin’de Vladimir Putin ile bir araya gelecek
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Ağustos'ta Berlin'de görüşeceğini ifade etti.
- İHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Ağustos Cumartesi günü Almanya’nın Başkenti Berlin’i ziyaret edecek. Putin, ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, iki liderin Suriye’deki iç savaş ve Ukrayna’da devam eden çatışmalar ile enerji konularını değerlendireceği ifade edildi.
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