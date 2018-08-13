Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Angela Merkel, 18 Ağustos’ta Berlin’de Vladimir Putin ile bir araya gelecek

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Ağustos'ta Berlin'de görüşeceğini ifade etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Ağustos Cumartesi günü Almanya’nın Başkenti Berlin’i ziyaret edecek. Putin, ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek.
 
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, iki liderin Suriye’deki iç savaş ve Ukrayna’da devam eden çatışmalar ile enerji konularını değerlendireceği ifade edildi.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA