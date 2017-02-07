Merkel ve Putin telefonda Ukrayna'yı görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesinde Ukrayna'nın doğusundaki durumu değerlendirdiği bildirildi.
- AA
Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin ve Merkel'in Donbas'ta Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki şiddetlenen çatışmalar ışığında son gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.
Putin ve Merkel'in çatışmaların şiddetlenmesinden duydukları derin endişeyi dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, liderlerin ateşkes ortamına bir an önce dönülmesi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özel Gözlem Misyonunun çalışmalarının desteklenmesi konusunda ortak fikir beyan ettiği vurgulandı.
Açıklamada, Putin ve Merkel'in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik çabaları hızlandırma kararı aldığı ifade edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.