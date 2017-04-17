Merkel'den referandum sonrası ilk açıklama
Referandum seçimleri belli olduktan sonra Almanya Başbakanı sabah saatlerinde bir açıklama yaptı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, anayasa değişikliği referandumunun ardından 'saygılı diyalog' çağrısı yaptı.
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