Merkel'den referandum sonrası ilk açıklama

Çalınan tespihin fiyatı dudak uçuklattı!

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir otomobilin içerisinden özel tasarım tespih çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Tespihin 15 bin lira değerinde olması ise duyanları şaşırttı.