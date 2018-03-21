Merkel'den sınırları zorlaya sözler: Afrin'de olan bitenler kabul edilemez

4. kez Almanya Başbakanı seçilmesinin ardından ilk kez Alman meclisinde konuşan Merkel'in gündeminde Afrin vardı.

"EN GÜÇLÜ DİLLE KINIYORUZ"

Merkel, ''Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarları olmasına rağmen Afrin'de olan bitenler kabul edilemez. Binlerce sivil zorbalığa uğradı, öldü ya da kaçmak zorunda kaldı. Bu durumu en güçlü dille kınıyoruz.'' dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Doğu Guta'ya yönelik hava saldırılarını da 'en güçlü dille kınadığını' söyleyen Merkel, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'i suçlarken Rusya'nın da olan bitenlere 'seyirci kaldığından' söz etti.

Merkel'in konuşma yaptığı esnasında Alman meclisinin önünde toplanan terör seviciler de Türkiye aleyhinde sloganlar attı.

Kaynak: Ensonhaber