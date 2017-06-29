Merkel, geçen hafta düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ile gelecek hafta yapılacak G20 Zirvesi'ne ilişkin Federal Meclis'te yaptığı açıklamada, AB Liderler Zirvesi'nin canlılık ve güven sinyali verdiğini belirtti.

Avrupa'nın geleceğine iyimser baktığını ifade eden Merkel, bunun, AB'deki tüm ülkelerin birlikte çalışma ruhundan ve Almanya ile Fransa'nın uyumundan kaynaklandığını kaydetti.

Zirvede ele alınan konuların Avrupa'nın gelecekte dünyada nasıl bir rol oynayacağıyla ilgili olduğunu vurgulayan Merkel, iklim değişikliğiyle mücadele, uluslararası terörizm tehdidi, küreselleşme ve dijitalleşme kaynaklı fırsatlar ile göçün tüm ülkeleri ilgilendirdiğine işaret etti.

Trump'a eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı politikasını eleştiren Merkel, "Kim dünyanın sorunlarını tecrit ve korumacılıkla çözeceğine inanıyorsa muazzam yanılgı içindedir. Çağın sorunlarına sadece birlikte doğru cevaplar vermeyi başarabiliriz. Bu, G20 için geçerli olduğu gibi AB için de geçerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin Paris İklim Anlaşması'nın arkasında olduğunu ve bu anlaşmayı hızlıca uygulamaya koyacağını vurgulayan Merkel, "ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan vazgeçmesinin ardından anlaşmanın başarıya ulaşması için her zamankinden daha kararlıyız." ifadesini kullandı.

Merkel, iklimin korunmasının dünyanın var oluşuyla ilgili bir sınav olduğunu belirterek, Almanya'nın bu konuda ödevlerini yerine getirmesi gerektiğini ve anlaşmanın müzakereye açık olmadığını bildirdi.

G20 Zirvesi'nde terörizm, iklim değişikliği ve korumacı politikalarla ilgili konuların ele alınacağını dile getiren Merkel, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek G20 Zirvesi'nde, korumacılığa karşı durulmasını, serbest piyasadan ve çok taraflı ticari sisteminden yana tavır alınmasını istedi.

Merkel, G20 Zirvesi'nden kararlılık sinyalinin çıkmasını talep ederek, katılımcı ülkelerin dünyaya ilişkin sorumluluklarını anlamaları ve üstlenmeleri gerektiğini vurguladı.