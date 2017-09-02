Merkel'den Türkiye hakkında küstah sözler: İlişkilerimiz gözden geçirilmeli

Türkiye’de iki Alman vatandaşın gözaltına alınmasını kınayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu eylemlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesine yol açabileceğini öne sürdü. Son dönemde Türkiye'ye karşı küstah bir tavır takınan Merkel, bu tutumunu sürdürdü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Almanya'nın Nürnberg kentinde bir araya gelen iş dünyası temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada Türkiye Almanya ilişkilerine değindi.

Merkel, şöyle konuştu: Biz kararlı hareket etmeliyiz. Son olaylar bağlamında, muhtemelen ilişkilerimiz gözden geçirilmeli.

Reuters’in haberine göre Merkel, halihazırda Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki gümrük birliğiyle ilgili görüşmeleri sürdürmenin kabul edilemez olduğunu da savundu.