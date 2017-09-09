'Merkel defol' sloganları atıp domates yağmuruna tuttular
Geçtiğimiz günlerde domates saldırısına uğrayan Merkel, seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği turda aynı saldırıya maruz kaldı.
- AA
Merkel, 24 Eylül’de yapılacak genel seçimler için partisinin Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Wolgast kentinde düzenlenen mitingine katıldı.
ARACINA DOMATES ATILDI
Wolgast polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Merkel’in aracına, etkinliğin düzenlendiği yere girdiği sırda domates atıldı.
'MERKEL DEFOL' SLOGANLARI
Etkinliğin yapılacağı salonun önünde toplanan ve aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu yaklaşık 150 kişi Merkel’i ıslıkladı ve yuhalayarak protesto etti.
Protestocular "Merkel defol" şeklinde slogan da attı.
Merkel daha önce düzenlenen bazı seçim kampanyaları etkinliklerinde de protesto edilmişti.
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