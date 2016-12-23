Meşal’le konuşan Filistinliyi gözaltına aldılar

İsrail'in Kanal 2 Televizyonunun haberinde, İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi, Hamas lideri Meşal'le görüştüğü gerekçesiyle gözaltına aldığı belirtildi.

Haberde, gözaltına alınan şahsın, ekim ayında Kudüs'te biri polis iki kişiyi öldüren Filistinli Misbah Ebu Subeyh'in kardeşi Teysir Ebu Subeyh olduğu ifade edildi.

İsrail Polis Sözcüsü Luba Samri de yaptığı yazılı açıklamada, “Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde, dışarıda bulunan Hamaslı taraflarla istihbarat paylaştığı gerekçesiyle bir Filistinli gözaltına alındı." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, gözaltına alınan “şüphelinin", perşembe günü Kudüs'teki İsrail Sulh Mahkemesine çıkarılacağı belirtildi.

Filistinli liderler çoğu zaman, İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin aileleriyle telefon görüşmelerinde bulunuyor.

Öte yandan İsrail askerleri, daha önce İsrail polislerince öldürülen Misbah Ebu Subeyh'in Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesindeki evini buldozerlerle yıktı. Ebu Subeyh, ekim ayında Kudüs'te biri polis iki kişiyi öldürdüğü saldırı sırasında İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülmüş, ailesi, Subeyh'in evinin yıkılması konusunda mahkemeden çıkan karara itiraz etmişti.