Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Meşal’le konuşan Filistinliyi gözaltına aldılar

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'le telefonla konuştuğu için bir Filistinliyi gözaltına aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail'in Kanal 2 Televizyonunun haberinde, İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi, Hamas lideri Meşal'le görüştüğü gerekçesiyle gözaltına aldığı belirtildi.

Haberde, gözaltına alınan şahsın, ekim ayında Kudüs'te biri polis iki kişiyi öldüren Filistinli Misbah Ebu Subeyh'in kardeşi Teysir Ebu Subeyh olduğu ifade edildi.

İsrail Polis Sözcüsü Luba Samri de yaptığı yazılı açıklamada, “Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde, dışarıda bulunan Hamaslı taraflarla istihbarat paylaştığı gerekçesiyle bir Filistinli gözaltına alındı." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, gözaltına alınan “şüphelinin", perşembe günü Kudüs'teki İsrail Sulh Mahkemesine çıkarılacağı belirtildi.

Filistinli liderler çoğu zaman, İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin aileleriyle telefon görüşmelerinde bulunuyor.

Öte yandan İsrail askerleri, daha önce İsrail polislerince öldürülen Misbah Ebu Subeyh'in Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesindeki evini buldozerlerle yıktı. Ebu Subeyh, ekim ayında Kudüs'te biri polis iki kişiyi öldürdüğü saldırı sırasında İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülmüş, ailesi, Subeyh'in evinin yıkılması konusunda mahkemeden çıkan karara itiraz etmişti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Zeybekci'den 'Gümrük Birliği' açıklaması

Bakan Zeybekci"den "Gümrük Birliği" açıklaması

Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı

Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı

Yok artık Arda! Hat-trick yaptı ve...

Yok artık Arda! Hat-trick yaptı ve...

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA