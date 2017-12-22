Mescid-i Aksa’dan BM’nin Kudüs kararına teşekkür

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Cuma Hatibi Şeyh Muhammed Selim tarafından okunan cuma hutbesinde, "Kudüs, Hazreti Muhammed'in sahabesine, sahabenin de ümmete mirasıdır. Bugün bu hakikati görmezden gelerek bu topraklarda hak iddia edenler tarih karşısında mahkum olacaklardır. Bu vesileyle dün BM Genel Kurulu'nda haktan yana tavır sergileyen dünya ülkelerine teşekkür ederiz." İfadelerine yer verildi.

Uluslararası camiaya Kudüs'ü Filistin’in başkenti olarak tanıma çağrısı yapan Şeyh Selim, "Uluslararası camia Kudüs ve Filistin'e karşı sorumluluğunu yerine getirmeli, bu mukaddes şehirdeki işgale son vermeli ve burayı Filistin'in başkenti olarak tanımalıdır." dedi.

Mescid-i Aksa’da okunan cuma hutbesinin ardından bir grup Filistinli Harem-i Şerif’in avlusunda Kudüs ve Filistin lehine slogan attı.

Aralarında Türkiye’den gelen ziyaretçilerin de olduğu grupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ile Türkiye ve Malezya bayrakları açıldı.

Grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Kudüs İslami Vakıf İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Mescid-i Aksa’da 45 bin kişinin cuma namazını eda ettiğini dile getirdi.