Mesrur sokakta Neçirvan sarayda

Görev süresi 2013’te dolmasına rağmen 2 defa seçimleri erteleyen ve sözde bağımsızlık referandumu ile siyasi ömrünü uzatmak isteyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, iktidarın ailesinde kalması için bölgeyi arka planda yönetmeye hazırlanıyor. Yetkilerini parlamentoya devrederek Bağdat’ın baskından kurtulan Barzani’nin koltuğu için 3 aday öne çıkıyor. İç ve dış siyasetteki dengeler gereği Barzani’nin yeğeni ve IKBY Başbakanı Neçirvan, Barzani’nin oğlu ve IKBY Güvenlik Şefi Mesrur ve Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) Genel Sekreter Yardımcısı ve IKBY Başkan Yardımcısı Kosret Resul’den birinin Erbil’i yönetmeye hazırlandığı belirtiliyor. Barzani’nin istifasının ardından IKBY’de sokağa inen siviller muhalif siyasetçileri protesto etti. Parlamentodaki vekilleri tartaklayan, Duhok vilayetine bağlı Zaho ilçesinde muhalif Goran Hareketi’nin ve KYB’nin parti binalarını ateşe veren ve iktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) karşıtı yayın çizgisiyle tanınan NRT televizyonu muhabirlere saldıran öfkeli kalabalığın, Mesrur Barzani tarafından yönlendirildiği iddia edildi.

SOPALI LİDERLİK YARIŞI BAŞLADI

Yerel kaynaklar, sözde bağımsızlık referandumuna en büyük desteği veren IKBY Güvenlik Şefi Mesrur’un, başkanlık koltuğunun Neçirvan’a geçme ihtimali üzerine adamlarını harekete geçirdiğini öne sürdü.

ABD’NİN TERCİHİ KOSRET RESUL

IKBY Bakanlar Kurulu sokaklardaki öfkeli kalabalığın ‘toplumda şiddet ve kaos çıkarmaya çalıştığını’ ifade ederek saldırıyı kınarken, Irak Başbakanı Haydar El İbadi de Erbil ve Duhok’ta kaos yaratılmak istendiğini belirterek, yasalara ve düzene uyulması çağrısı yaptı. BasNews’e konuşan Zaho Kaymakamı Botan Muhsîn sorumluların yakalandığını söyledi. Mesud Barzani’nin damadı ve yeğeni olan IKBY Başbakanı Neçrivan da başkanlık koltuğuna oturmak adına diplomasi çalışmalarını hızlandırdı. Bağdat ve Ankara ile iyi ilişkilere sahip Neçirvan’ın, bölgenin etkili isimlerini liderliği için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan, başkanlık yarışının Barzani ailesi içerisinde devam etmesinden rahatsız olan ABD’nin ise IKBY Başkan Yardımcısı ve KYB Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul’ü istediği öne sürüldü. Erbil yönetiminin dışişleri kaynakları, Washington’ın referandum sürecinde KDP’ye destek veren Resul’ü en azından yeni başkan seçilene kadar lider yapmak istediğini ifade etti. ABD’nin terör örgütü PKK/PYD ile de iyi ilişkileri bulunan Resül’ü destekleyerek KYB’nin Tahran-Bağdat hattına kaymasına engel olmak istediği kaydedildi.