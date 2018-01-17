Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Atacağımız adımlar Afrin ile sınırlı kalmaz. Sırada Menbiç ve Fırat'ın doğusu da var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştü. Görüşme sonrası konuşan Çavuşoğlu, 'Tillerson'a, SDG bünyesinde bir sınır ordusu kurulursa çok ciddi karşılığı olur dedik' açıklamasında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada'nın Vancouver kentinde Kore Yarımadasının Güvenlik ve İstikrarı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Vancouver Convention Center'daki zirvenin açılışı, katılımcı ülkelerin dışişleri bakanlarının hazır bulunduğu ortak basın toplantısı ile gerçekleştirildi.

TİLLERSON İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Vancouver'daki Kuzey Kore zirvesine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası konuşan Çavuşoğlu, "Tillerson'a, SDG bünyesinde bir sınır ordusu kurulursa çok ciddi karşılığı olur dedik" açıklamasında bulundu.

'SIRADA MENBİÇ VE FIRAT'IN DOĞUSU VAR'

Bakan Çavuşoğlu, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile de görüşme yaptı. Mattis'in Çavuşoğluna konuyu yakından takip edip ve Türkiye ile temas halinde olacağını ilettiğini ve SDG bünyesinde 30 bin kişilik ordu kurulacağı haberlerine inanılmaması gerektiğini söylediği belirtildi.

Çavuşoğlu operasyonla ilgili olarak da "Atacağımız adımlar Afrin ile sınırlı kalmaz. Burada Menbiç ve Fırat'ın doğusu da var" açıklamasını yaptı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 16.01.2018

Derin Analiz - 16.01.2018

Diriliş Ertuğrul'da büyük kıyım olacak!

Diriliş Ertuğrul'da büyük kıyım olacak!

Ağaçkakanın saldırısı yılanı şoke etti!

Ağaçkakanın saldırısı yılanı şoke etti!

Ünlü Türk yazarın cesedi yanlışlıkla kadavra yapıldı

Ünlü Türk yazarın cesedi yanlışlıkla kadavra yapıldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA