Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Atacağımız adımlar Afrin ile sınırlı kalmaz. Sırada Menbiç ve Fırat'ın doğusu da var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada'nın Vancouver kentinde Kore Yarımadasının Güvenlik ve İstikrarı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Vancouver Convention Center'daki zirvenin açılışı, katılımcı ülkelerin dışişleri bakanlarının hazır bulunduğu ortak basın toplantısı ile gerçekleştirildi.

TİLLERSON İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Vancouver'daki Kuzey Kore zirvesine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası konuşan Çavuşoğlu, "Tillerson'a, SDG bünyesinde bir sınır ordusu kurulursa çok ciddi karşılığı olur dedik" açıklamasında bulundu.

'SIRADA MENBİÇ VE FIRAT'IN DOĞUSU VAR'

Bakan Çavuşoğlu, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile de görüşme yaptı. Mattis'in Çavuşoğluna konuyu yakından takip edip ve Türkiye ile temas halinde olacağını ilettiğini ve SDG bünyesinde 30 bin kişilik ordu kurulacağı haberlerine inanılmaması gerektiğini söylediği belirtildi.

Çavuşoğlu operasyonla ilgili olarak da "Atacağımız adımlar Afrin ile sınırlı kalmaz. Burada Menbiç ve Fırat'ın doğusu da var" açıklamasını yaptı.