MI5'dan kritik uyarı: En ciddi terör saldırısıyla karşı karşıyayız!
İngiltere İç İstihbarat Servisi (MI5) Müdürü Andrew Parker, şiddetli terör saldırılarına karşı uyarıda bulundu.
- İHA
Parker, Westminster, Manchester ve Londra Köprüsü'nde gerçekleşen terör saldırılarının, gelecekteki tehditlere karşı açık kapı bıraktığını söyledi.
Olası bir terör saldırısının beklenildiğini belirten Parker, "Bu tehdit çok boyutlu, hızla gelişen ve daha önce görmediğimiz bir ölçekte ve tempoda çalışıyor. En ciddi terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Bunu belirlemek daha zor olabilir "dedi.
Öte yandan Parker, MI5'taki çalışan personel sayısının artan tehditler doğrultusunda 4 binden 5 bine çıkarıldığını belirtti.
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