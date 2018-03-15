Miami'de bulunan Florida Uluslararası Üniversitesi'nde yeni inşa edilen bir yaya üst geçidi çöktü
ABD'nin Florida eyaletinde bir üst geçit çöktü, en az 6 kişi yaralandı. Çöken enkazın altında çok sayıda aracın kaldığı öğrenildi. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
Florida’daki Miami-Dade ilçesinde bulunan Florida Uluslararası Üniversitesi’ndeki üst geçit çöktü. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, birçok kişinin yaralandığı ve otomobillerin enkaz altında kaldığı belirtildi. Köprünün birkaç gün önce açıldığı bildirildi.
Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin ve sağlık görevlilerinin sevk edildiği belirtildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi ediliyor.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.