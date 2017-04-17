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Mike Pence'den süpriz Kore ziyareti

Kuzey Kore sorununu görüşmek üzere Güney Kore'ye giden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Güney ve Kuzey Kore'yi birbirinden ayıran askerden arındırılmış bölge yakınlarındaki BM askeri kampını ziyaret etti.

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Kuzey Kore ile Güney Kore arasında askerden arındırılmış bölgenin yakınlarındaki askeri bir kampa sürpriz bir ziyarette bulunan Pence, bölgede yükselen tansiyonu görüşmek üzere çeşitli temaslarda bulundu.
Ziyareti sırasında bir açıklama yapan Pence, "Stratejik sabır dönemi sona erdi. Kuzey Kore sorununda bütün seçenekler masada" dedi.
 
Pence, Birleşmiş Milletler'e ait Bonifas Kampı'na helikopterle yaptığı ziyaretin ardından, sınırdaki bir yerleşime hareket edecek.
 
Güney Kore'de bir dizi temasta bulunacak olan Pence, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine karşı atılabilecek adımları değerlendirecek.(sputnik)

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