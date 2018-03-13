ABD Yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo kimdir Mike Pompeo kaç yaşında işte biyografisi

Mike Pompeo kimdir kaç yaşında ABD CIA Direktörü Mike Pompeo biyografi nedir sorusuna yanıt arayanlar için ayrıntıları bu haberimizde derledik. ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson yerine CIA Direktörü Pompeo'yu atayacağını duyurması ile birlikte gündeme gelen Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump altında Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın müdürü olan Kansas'ın eski üç yıllık ABD kongre üyesi olarak görev yapmıştı. 1963 doğumlu Mike Pompeo yeni ABD Dışişleri Bakanı seçildi. Mike Pompeo hayatı kariyeri hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde



ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında ABD dış politikasındaki neredeyse her önemli konuda ortaya çıkan fikir ayrılıklarının 'tamiri zor bir' hâl almaya başladığı belirtiliyordu.



Trump ve Tillerson'un arasındaki uçurum gittikçe büyüdü ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevine son verildi. Dışişleri Bakanlığı görevine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun geldiği ifade edildi. CIA Direktörlüğü'ne ise Gina Haspel'in getirildiği açıklandı. Haspel, bu göreve gelen ilk kadın unvanını kazandı.



Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump da, Twitter hesabında haberi doğruladı:



"CIA Direktörü Mike Pompeo, yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Fantastik bir iş çıkaracak! Rex Tillerson'a hizmetleri için teşekkürler! Gina Haspel yeni CIA Direktörü olacak, bu konuma seçilmiş ilk kadın olacak. Hepsine tebrikler!"









Mike Pompeo Kimdir?



Güney Kaliforniya'da doğup büyüyen Mike Pompeo, West Point'teki ABD Askeri Akademisi'ne katıldı ve beş yıl aktif olarak görev yaptı. Harvard Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, siyasete dahil olmadan önce Kansas'ta iki işletme işletti. 2010 yılında üç House döneminin ilkine seçilen Pompeo, İran nükleer anlaşmasına karşı muhalefetini ve gözetim programlarını desteklemesi de dahil olmak üzere, ulusal güvenlik üzerindeki şahin tutumları ile tanındı. Başkan-Donald Trump tarafından Kasım 2016'da CIA direktörünün rolü için aday gösterildi ve sonraki Ocak'taki görevi teyit etti.