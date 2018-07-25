MILF lideri İbrahim'den Bangsamoro Yasası'na destek

İbrahim, Filipinler Yabancı Muhabirler Birliği ile konu hakkında yaptığı mülakatı kişisel Twitter hesabından yayımladı.

Yasanın kabul edilmesinin Moro halkının devrimci mücadelesinde yeni bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan İbrahim, "Hayatımızın büyük bölümünü bu mücadeleye adadık. Kişisel olarak artık emekliye ayrılabilir miyiz diye soruyor insan ancak gelecekte yeni zorluklarla karşılaşacağız. Bu yüzden Bangsamoro Yasası'nın başarılı olması için daha çok gayret göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetle imzaladıkları barış anlaşması ve bu kapsamda atılan özerklik adımlarının kalıcı olacağına inandığını aktaran İbrahim, ilerleme kaydedildiğini gördükleri sürece barış sürecini desteklemeye devam edeceklerini duyurdu.

İbrahim, "Yasanın kabul edilmesini iyi bir başlangıç olarak görüyoruz ancak MILF olarak bu süreçte halkımızla istişareyi sürdüreceğiz. Herhangi bir başarı ancak halkımızın büyük çoğunluğunun desteğiyle mümkün olabilir." yorumunu yaptı.

MILF'in silah bırakma konusunda "genel bir mutabakat içinde" olduğuna değinen İbrahim, silahlı mücadeleyi sürdüren ayrılıkçı fraksiyonların önceki barış süreçlerinin başarısızlığından nemalandıklarını belirterek, "Şundan eminiz ki eğer Bangsamoro sorunu kabul edilebilir bir siyasi çözüme kavuşursa ayrılıkçı gruplar da ana akım hale gelecektir. Onlar için Bangsamoro'ya katılmaktan başka seçenek kalmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

- "Sonraki adım halk oylaması"

Halkın sürece desteğinin sağlanması için anlaşmanın sonuçlarından fayda sağlayacağına inanması gerektiğini bildiren İbrahim, "Bundan sonra atmamız gereken adım halk oylaması. 40 yıllık mücadele sonunda bu engelleri de aşacağımıza inanıyorum." açıklamasını paylaştı.

- Türkiye normalleşmeyi destekledi

İbrahim, Türkiye'nin, normalleşme sürecine en fazla destek veren ülkelerden biri olduğunu aktardı.

Filipinler'de Minadanao eyaletine geniş özerklik veren yasa bir günlük gecikmenin ardından Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı. Yasa artık yürürlüğe girmek için Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin onayını bekliyor.

Filipinli Müslümanları ortak adı olan Moro halkına daha geniş muhtariyet getirmeyi amaçlayan yasa, Özerk Müslüman Mindanao Bölgesi'nin yönetimini "Bangsamoro Özerk Bölgesi" adıyla yeniden teşkil ediyor. Yeni yasayla eyalet yönetimi daha geniş siyasi ve mali yetkilere sahip olurken, ulusal vergi gelirlerinden aldığı pay yüzde 5'e çıkarılıyor.

Filipinler'deki Moro silahlı isyancı gruplarının en büyüğü olan MILF'nin, pazarlıklar sonucunda 2014 yılında dönemin Devlet Başkanı Benigno Aquino III ile imzaladıkları barış anlaşması kapsamında Bansmoro Yasası'nın hazırlanmasına karar verilmişti.

- Filipinler'de Morolar

Filipinler'in Mindanao, Palawan ve Sulu takımadalarıyla diğer güney adalarında yaşayan Müslüman topluluklar "Morolar" ismiyle anılıyor.

Filipinler nüfusunun yaklaşık yüzde 11'ini oluşturan, yaşam biçimleri nedeniyle ön yargılara maruz kalan ve ihmal edilen Morolar, İslam dinini 14. yüzyılda benimsedi.

Bangsamoro veya Bangsa Moro olarak da adlandırılan Morolar, Filipinler'de Katolik olmayan en büyük ikinci grubu oluşturuyor ve 13 farklı dil konuşan etnik unsuru barındırıyor.

Irksal ve kültürel bakımdan Filipinlilerin büyük bölümüyle ortak kökeni paylaşan Morolar, yüzyıllarca sömürgeci İspanyollar ile Amerikalılara karşı mücadele verdi. 20. yüzyıla kadar kendi bağımsız devletlerinde yaşayan Morolar, 1946'da ABD sömürge yönetimi tarafından Hristiyan Filipinler idaresine bırakılınca bağımsızlıklarını kaybetti.

Moro halkı bu tarihten itibaren bağımsızlıklarını yeniden elde etmek için siyasi müzakere yollarını kullanmaya başladı.

Siyasi müzakerelerin sonuç vermemesi ve Müslüman halkı hedef alan saldırıların etnik temizliğe dönüşmesi, Moroların kendilerini korumak amacıyla 1970'li yıllarda silahlı mücadele kararı almasına neden oldu.

Filipinler devleti ile Morolu Müslümanlar arasında 40 yılı aşkın süre devam eden çatışmalarda 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi mülteci durumuna düştü.