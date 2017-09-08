İdlib işgalini önlemek için 'Milli Ordu' adı altında birleşmeye hazırlanan muhaliflere ilk tehdit ABD’den geldi

ABD ve Rusya’nın işgal hazırlığı yaptığı İdlib’i savunmak için bölgedeki tüm muhalifler birleşiyor. ‘Milli Ordu’ anlamına gelen ‘Ceyş’ul Vatani’ çatısı altında biraraya gelecek Suriyelilere ilk tehdit ABD’den geldi. Muhaliflerden üst düzey isimlerle İncirlik ve Reyhanlı’nın dışında Ürdün’de de buluşan Amerikalılar, “Esed ve PKK’ya karşı olan tüm cephelerden askerlerinizi çekin. DEAŞ’a karşı PKK/PYD ile birlikte hareket edin. Yoksa hem ambargo yersiniz hem de Suriye’nin geleceğinde yer alamazsınız. ABD’nin İdlib’e müdahale planı hazır” dedi.

KULAK ASAN OLMADI

Pentagon’dan gelen açık tehdit, muhalif cepheyi hareketlendirdi. ABD’nin sözkonusu çağrılarına 2-3 istisna dışında katılan kimse olmadı. Muhalifler, Pentagon merkezli tüm tehditlere rağmen devrim ruhuna bağlı kalacaklarını belirtiyor. ABD’nin tehdit ve şantajlarının ilk olarak güney cephesinde (Dera) yoğunlaştığını, son günlerde İdlib’i de içine alarak genişlediğini belirten muhalifler, buna karşı kendilerinin 45 grubu tek çatı altında toplayarak ‘2011 devrim ruhunu’ yeniden yakalayacaklarını dile getirdi. PKK, DEAŞ ve Esed’e karşı yeni zaferler elde edeceklerini vurgulayan Suriyeli muhalifler, “Yegane gayemiz Suriye halkının menfaatleri ve geleceğidir. Türkiye’nin safdışı bırakılmaya çalışıldığı projelerde yer almayız” mesajı verdi. ABD’lilerle yaptıkları görüşmelerde doğrudan tehdit edildiklerini açıklayan Üsud el-Şarkiya ve Kuvvet el-Şehid Ahmet Abdo Tugayı sözcüleri, “ABD bize net olarak ‘devrime ihanet edin’ baskısı yapıyor” dedi.

45 GRUP BİRLEŞECEK

Pentagon tehdidine direnen Suriyeli muhalifler, Geçici Hükümet Başbakanı Cevad ebu-Hatip, eski Savunma Bakanı Selim İdris, ÖSO Kurucu Komutanı Riyad Esad ve eski Halep Askeri Meclis Başkanı Abdulcabbar Ageydi öncülüğünde birleşmeye hazırlanıyor. Dera, Humus, Hama, İdlib ve Şam’ın yanısıra Halep kuzeyi ve Lazkiye kırsalından 45 muhalif grubun birleşme çağrısına olumlu yanıt verdiği belirtiliyor.

DEAŞ’lıları ABD kurtardı

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın bazı elebaşlarını Suriye'nin Deyrizor kentinden tahliye ettiği iddia edildi. Rus haber ajansı RIA Novosti'nin, askeri ve diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD'ye ait helikopterler, ağustos ayında Deyrizor'da 20 civarındaki DEAŞ saha elebaşlarını bölgeden tahliye etti. DEAŞ'lıların "başka bölgelerde" kullanılmak için tahliye edildiği öne sürülen haberde, 2'sinin Avrupa kökenli olduğu da belirtildi. Haberde, mayısta da komutanların tahliye edildiği ileri sürüldü.