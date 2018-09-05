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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: PKK'lı teröristler Suriye'den çekilmeli

Türkiye'ye gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Akar, kendisine Türkiye'nin taleplerini ileterek, 'PKK'lı teröristler Suriye'den çekilmeli' mesajını verdi.

  • star.com.tr
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Reuters haber ajansının haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ankara'ya gelen ABD Suriye Özel Temsilcsi James Jeffrey'e, "PKK'lı teröristler Suriye'den çekilmeli" dedi.
 
 
ABD uzun bir süredir PKK'nın uzantısı olan YPG'ye silah ve lojistik desteği verirken Türkiye her iki örgütü de terörist grup olarak görüyor.
 
James Jeffrey'nin ziyareti ise olası İdlip operasyonu ve Cuma günü Tahran'da gerçekleştirilecek İran, Rusya ve Türkiye zirvesinden hemen önce geldi. 

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