Minna kentinde cezaevine düzenlenen silahlı saldırı esnasında 150 mahkum firar etti, çıkan çatışmada 1 polis hayatını kaybetti

Nijerya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Jibrin Baba Ndace yaptığı açıklamada, kimliğini henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından Minna hapishanesinde düzenlenen saldırı esnasında firarın gerçekleştiğini belirtti.

Ndace, 180 mahkumun firar ettiğini ancak 30'unun hemen yakalandığını bildirdi.

Ndace, güvenlik güçlerinin müdahalesi esnasında silahlı gruplarla çıkan çatışmada 1 polisin hayatını kaybettiğini kaydetti.