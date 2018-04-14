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Miraç Kandili Bulgaristan’nın Ribnovo Köyü’nde idrak edildi

Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla Bulgaristan’ın Ribnovo Köyü'nde düzenlenen Mirac kandili programına binlerce Müslüman katıldı.

  • İHA
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Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura yükseldiği Miraç Gecesi, Bulgaristan Rodop Dağları'nda Müslüman Pomaklar'ın yaşadığı Ribnova Köyü'nde huşu içinde idrak edildi. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği programa Bulgaristan ve Türkiye'den binlerce Müslüman katıldı. Köy meydanında akşam namazı sonrasında gerçekleşen programa; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner ve Özel Kalem Müdürü Orhan Mollasalih’in yanı sıra Bulgaristan’dan Germen Belediye Başkanı Minka Kapitanova, Bulgaristan Baş Müftüsü Mustafa Hacı Aliş, Blagoevrat Bölge Müftüsü Aydan Muhammed katıldı.

Bulgaristan Baş Müftüsü Mustafa Hacı Aliş yaptığı konuşmada, kandil programı nedeniyle Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ederek, “Türkiye’de yaşayan kardeşlerimizin ve tüm Müslümanların kandilini tebrik ediyorum” dedi.

İlahilerle başlayan programda Bursa’dan gelen imam hatiplerin Kur’an-ı Kerim tilaveti huşu içinde dinlendi. Mevlid-i Şerif ve duaların edilmesinin ardından program, pilav ikramı ile sona erdi.

 

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