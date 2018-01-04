Mısır Başmüftüsü: İslam'da kripto para günahtır
Mısır Baş Müftüsü, Bitcoin´in İslam´da yasak olduğunu söyledi ve kripto paranın suç faaliyetlerinde kullanılabileceğini ekledi.
- DHA
Mısır Baş Müftüsü Shawqi Allam, yayınladığı kararla kripto paranın kişiler ve devletler için büyük risk teşkil ettiğini söylerken, "Kripto para teröristler ve suç örgütleri tarafından istikrarlı ve güvenli bir finansman kaynağı olarak kullanılıyor olabilir. Para üretimi ve para birimini kullanıma açmanın sadece devletin parasal kurumlarına aittir" dedi.
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