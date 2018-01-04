Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Mısır Başmüftüsü: İslam'da kripto para günahtır

Mısır Baş Müftüsü, Bitcoin´in İslam´da yasak olduğunu söyledi ve kripto paranın suç faaliyetlerinde kullanılabileceğini ekledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mısır Baş Müftüsü Shawqi Allam, yayınladığı kararla kripto paranın kişiler ve devletler için büyük risk teşkil ettiğini söylerken, "Kripto para teröristler ve suç örgütleri tarafından istikrarlı ve güvenli bir finansman kaynağı olarak kullanılıyor olabilir. Para üretimi ve para birimini kullanıma açmanın sadece devletin parasal kurumlarına aittir" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alanya’da dev hortum

Alanya’da dev hortum

İşte İran'daki o provokatörler

İşte İran'daki o provokatörler

'Kurt kız'ın o halinden eser kalmadı

'Kurt kız'ın o halinden eser kalmadı

Çin'den yapay zeka alanına dev yatırım

Çin'den yapay zeka alanına dev yatırım

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA