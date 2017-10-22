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Sisi: Terör son bulana kadar mücadele edeceğiz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, terör son buluncaya kadar mücadele edeceklerini ve kaçak girişlere karşı sınır güvenliğini artıracaklarını belirtti.

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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Savunma Bakanı Sıdkı Subhi, İçişleri Bakanı Tümgemeral Mecdi Abdulgafur ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Halid Fevzi'yle bir toplantı yaptı.

Toplantıda, cuma günü teröristler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalara ilişkin detaylı bilgi alan Sisi, "Terör son bulana kadar mücadele edeceğiz. Sızıntılara karşı sınır güvenliğini artıracağız." ifadesini kullandı.

Mısır İçişleri Bakanlığı, ülkenin batısındaki Vahat bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında cuma günü çıkan çatışmada 16 polisin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığının resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Vahat yolunun 135. kilometresinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 11'i rütbeli 16 polis şehit oldu. 4’ü rütbeli 13 güvenlik mensubunun yaralandığı çatışmada 1 polis şefi de kayboldu." denilmişti.

 

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