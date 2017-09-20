Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den BM'de İsrail'e çağrı: Müstakil bir Filistin devletinin kurulması şarttır

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Filistin halkına sesleniyorum; önemli olan hedefin ardından birlik olmak, anlaşmazlığa düşüp fırsatı kaçırmamaktır. İsrail halkına da sesleniyorum; Mısır ile 40 yıllık bir barış tecrübesi var, pekala tekrarı yapılabilir." dedi.

Sisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Arakanlı Müslümanların yaşadığı trajedi konusunda uluslararası topluma daha fazla sorumluluk almaları çağrısında bulundu.

Suriye'de iç savaşın ancak tarafların kabul edeceği siyasi uzlaşmayla sona erebileceğini belirten Sisi, "Libya sorununda tarafları Suhayrat Antlaşması çerçevesinde bir masa etrafında toplama çabası içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

"Müstakil bir Filistin devletinin kurulması şarttır"

Mısır Cumhurbaşkanı, Filistin ve İsrail halklarının Kahire ve Tel Aviv'in yaptığı gibi bir barış ortamı oluşturabileceğini dile getirdi.

Sisi, şöyle devam etti:

"1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan müstakil bir Filistin devletinin kurulması şarttır. Filistin'de uzlaşma girişimleri son derece önem arz etmektedir. Arapların barış eli hala uzatılmış durumdadır. Mısır-İsrail barış tecrübesi ortada. Filistin halkına sesleniyorum; önemli olan hedefin ardından birlik olmak, anlaşmazlığa düşüp fırsatı kaçırmamaktır. İsrail halkına da sesleniyorum; Mısır ile 40 yıllık bir barış tecrübesi var, pekala tekrarı yapılabilir."

Dünyanın çok zor sorunları olduğuna ve herhangi bir ülkenin tek başına bunları çözmesinin mümkün görünmediğine dikkati çeken Sisi, uluslararası toplumun ve BM'nin sorunların çözümü konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Ortadoğu'nun içinde bulunduğu durum ve yasa dışı göç konusuna da değinen Sisi, "Ortadoğu iç savaşlar bölgesi haline geldi. Halkların arzusu toprak bütünlüğü korunan milli devletlerdir. Her üç göçmenden biri maalesef Arap'tır." diye konuştu.