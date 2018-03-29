Mısır'da resmi olmayan sonuçlara göre darbeci Sisi'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı duyuruldu

El-Ahram gazetesinin haberine göre, 23 milyon seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde, Sisi oyların yüzde 92’sini alarak ikinci dönem Mısır Cumhurbaşkanı oldu.

Muhalifler tarafından göstermelik aday olarak nitelendirilen Musa Mustafa Musa’nın ise oyların yüzde 3’ünü aldığı belirtildi.

26 Martta başlayan ve dün sona eren seçimlerde Mısırlı seçmenler, ülke içinde 13 bin 687 seçim merkezinde oy kullandı. 18 bin 678 yargı mensubunun denetlediği seçimlerde 103 bin memur görev yaptı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) başta olmak üzere, ülkedeki muhalif parti ve grupların tamamına yakını seçimleri boykot ettiği için katılımın beklenenden az olduğu gözlendi.

Yurt dışında yaşayan seçmenler 16, 17 ve 18 Mart tarihlerinde sandık başına gitmiş, ülke içindekiler de 26 Mart itibarıyla oylarını kullanmıştı. Oy verme işlemi, dün gece yerel saatle 22.00’de sona ermişti.

Resmi seçim sonuçlarının 2 Nisan’da açıklanması bekleniyor.

Saf dışı bırakılan adaylar

Mübarek dönemi son başbakanı Ahmed Şefik, 2017 yılı Kasım ayında yaşadığı Birleşik Arap Emirliklerinde aday olma niyetini açıklamıştı. Ancak Mısır'a geldikten sonra fikrini değiştirdi. Muhalifler Şefik'e baskı yapıldığını iddia etti. Genelkurmay eski Başkanı Sami Anan aday olacağını kamuoyuna açıkladıktan üç gün sonra gözaltına alındı.

Anan'ın yerine aday olabileceğini açıklayan Anan'ın ekibinde yer alan Sayıştay eski Başkanı Hişam Cinina da bir açıklamasından dolayı seçimlerden önce gözaltına alındı. Liberal aday Avukat Halid Ali ise Anan'ın gözaltına alınmasının ardından aday olmaktan vazgeçti.

Cumhurbaşkanlığı 2012 yılı seçimlerinde aday olan Güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdulmunim Ebul Futuh ise Londra'da yaptığı bir açıklamadan dolayı Mısır'a geldikten sonra gözaltına alındı.

Ebul Futuh'un adı seçimlerden önce terör listesine de eklendi.