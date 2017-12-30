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Mısır eski Cumhurbaşkanı Mursi 3 yıl hapis cezası aldı

Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi, yargı makamına hakaret etmekten suçlu bulunarak 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • İHA
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Kahire Ceza Mahkemesi, Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi ve birlikte yargılanan diğer 19 kişi yargı makamına hakaret etmekten suçlu bulunarak 3 yıl hapse mahkum etti ve 2 milyon Mısır Poundu tazminat ödemesine hükmetti. Mursi, 2013 yılında yaptığı bir konuşmada bir yargıcı önceki seçimlerde yapılan yolsuzlukları gözardı etmekle suçlamıştı.
 
Öte yandan, Mursi, Mısır’da uzun süre devlet başkanlığı yapan Hüsnü Mübarek’in 2011’de devrilmesinin ardından 2012’de demokratik yollarla seçilerek iktidara gelmişti. Mursi, 2013 yılının ortalarında yönetim tarzına karşı başlayan protestolar ve ordunun darbesi ile iktidardan indirilmişti. İktidardan indirilmesinden sonra çeşitli davalarda yargılanan Mursi, 2012 yılında düzenlenen gösterilerde halkı şiddete teşvik etmek suçundan 20 yıl hapis cezası almıştı. Başka bir davada ise Katar’a gizli belgeleri verdiği gerekçesiyle 25 yıl ceza almıştı.

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