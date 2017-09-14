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Mısır Filistin'i haritadan sildi

Mısır yönetimi skandal bir hata yaptı. Mısır okullarında dağıtılan Sosyal Bilgiler kitabında Filistin haritadan silindi, yerine İsrail konuldu. Haritada, Kıbrıs için de sadece Rum yönetiminin bayrağının kullanılması dikkati çekti. Mısırlı vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığına çağrı yaparak krizin çözülmesini istedi.

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Mısır'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda skanda bir hata yapıldı.Öğrencilere verilen Sosyal Bilgiler kitabının içinde bulunan bir haritada Filistin'e yer verilmedi, bölge komple İsrail bayrağı ile kaplı olarak gösterildi.

SKANDAL HATAYA TEPKİ

Mısır'da meydana gelen bu olay "skandal hata" olarak yorumlanırken, bir diğer skandal da haritada bulunan Kıbrıs üzerindeydi. Türk tarafı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbiyeti (KKTC) haritadan tıpkı Filistin gibi silinirken, bölge Rum yönetimine aitmiş gibi resmedildi.

Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın bir hata mı yoksa kasıt mı olduğu henüz bilinmiyor.

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