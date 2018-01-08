‘Mısır için Kudüs, İsrail’in başkenti’

Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesini iptal edip Filistin’in yanında olduğu izlenimi veren Mısır’ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi’nin aslında işgali desteklediği öğrenildi. Mısırlı İstihbarat Subayı Yüzbaşı Eşref El Kholi’nin dört telefon görüşmesinin kaydını yayımlayan Amerikan New York Times gazetesi, Kahire yönetiminin Kudüs işgalini desteklediğini ortaya koydu. Kayıtlara göre Mısırlı bir televizyon sunucusuyla konuşan El Kholi, “Size Mısır’ın ulusal güvenlik stratejisini söylüyorum. Kudüs İsrail’in başkentidir” dedi.

‘HAMAS GÜÇLENMEMELİ’

Filistinlilere Kudüs yerine Ramallah’ı başkent olarak tanımaları için baskı yaptıklarını itiraf eden Mısırlı asker, “İsrail ile olan mücadele Mısır’ın ulusal çıkarına değil. İntifadanın başarılı olması Hamas’ı güçlendirir. Bu bizim için çok tehlikeli” ifadelerini kullandı. Bir başka kayıtta ise El Kholi, medya mensubunda Katar Emiri Temim’in İsrail ile gizli bağlarına dair daha çok haber yapılması talimatı verdi. Sızıntı sonrası açıklama yapan Kahire yönetimi haberi yalanladı.